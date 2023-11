Un prototype d'Apple Watch Ultra noire dévoilé en photos

Apple avait bien prévu un second coloris noir pour l'Apple Watch Ultra : les photos d'un prototype ont été révélées par la FCC, a découvert par @ParrotSWD . Un tel modèle n'est donc pas passé loin d'être commercialisé : la FCC est un organisme américain qui certifie les produits émettant des rayons électromagnétique avant leur mise en vente. C'est donc une des toutes dernières étapes avant l'arrivée en rayons.La déclinaison noire du titane a finalement bien été utilisée par Apple sur l'iPhone 15 Pro . On a pu voir que cette teinte est particulièrement sensible aux traces de doigts et surtout aux rayures , puisque le titane peut alors révéler sa vraie couleur argentée : Apple a-t-elle jugé que c'était un risque acceptable sur l'iPhone mais pas sur une Apple Watch destinée à des usages sportifs ?