Un écran OLED plus grand pour l'iPad mini en 2026 ?

Après l'iPad Pro dès le printemps prochain , Apple prévoirait d'intégrer des écrans OLED à deux autres modèles d'iPad en 2026 selon ET News : l'iPad mini et l'iPad Air. Si l'iPad Air garderait ses deux tailles avec le classique écran de 10,9" et le nouveau grand modèle de 12,9" qui serait lancé en 2024, l'iPad mini inaugurerait une nouvelle diagonale de 8,7" au lieu de 8,3" pour le modèle actuel.On ne sait pas si Apple compterait simplement agrandir la taille de son petit iPad, ou si ce gain de diagonale se ferait grâce à une réduction des bordures autour de l'écran. Si tel était le cas, on pourrait imaginer l'arrivée d'une Dynamic Island comme sur l'iPhone : ce sont aujourd'hui les capteurs frontaux qui déterminent l'épaisseur de la marge autour de l'écran, et celle-ci ne peut ainsi pas être réduite sans solution alternative. Si la Dynamic Island venait à faire son apparition sur les tablettes d'Apple, on pourrait avoir un avant-goût du futur de l'iPad mini dès l'année prochaine avec la refonte de l'iPad Pro En attendant 2026, Apple devrait commercialiser une petite mise à jour de l'iPad mini en 2024, potentiellement dès le mois de mars : sans changement de design, ce nouveau modèle devrait se contenter d'intégrer une puce plus récente (A15 aujourd'hui) avec quelques évolutions de routine comme l'adoption du Wi‑Fi 6E et du Bluetooth 5.3.