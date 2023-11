Apple travaillerait bien sur son propre design de batteries, mais...

Apple préparerait bien son propre design de batteries, confirme Mark Gurman sur Bloomberg : la semaine dernière, le site ET News clamait qu'Apple aurait débuté ce projet en 2018 et que l'objectif serait de produire les premiers modèles dès 2025. Mark Gurman explique qu'Apple aurait travaillé main dans la main avec ses fournisseurs depuis des décennies, mais qu'un projet aurait effectivement été lancé récemment pour tenter d'aller plus loin dans la personnalisation du design et la recherche de meilleures performances.Un lancement dès 2025 semble en revanche franchement optimiste : toujours selon Mark Gurman,Il ne serait d'ailleurs pas question de bouleverser le design des batteries :que ses fournisseurs, sans a priori avoir mis la main sur une formule magique. Pour l'instant, aucune révolution ne semble donc en vue.