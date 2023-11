Des batteries plus capacitaires et plus solides sur l'iPhone 16 ?

La future gamme d'iPhone 16 pourrait embarquer des batteries légèrement plus capacitaires que la gamme d'iPhone 15, tout en inaugurant un nouveau design qui serait plus solide et dissiperait mieux la chaleur. C'est @KosutamiSan qui nous partage les photos de ce qui serait un prototype de batterie pour iPhone 16 Pro : la capacité est de 3 355 mAh, au lieu de 3 274 mAh sur l'iPhone 15 Pro (+2,5%), et la batterie est protégée par une coque en métal au lieu des traditionnelles feuilles d'aluminium. Cela rendrait l'ensemble plus solide tout en gagnant de l'épaisseur pour augmenter la capacité, et ce nouveau design offrirait un meilleur dégagement de la chaleur.Cette évolution de la batterie serait nouvelle sur l'iPhone mais pas au sein de la gamme d'Apple : l'Apple Watch Series 5 a déjà basculé sur ce design il y a quatre ans . Le fuiteur @KosutamiSan précise que ce nouveau design de batterie s'intégrerait à plusieurs autres changements dans l'organisation interne de l'iPhone afin de mieux optimiser le dégagement de chaleur et éviter les problèmes de surchauffe lorsque les composants sont fortement sollicités.