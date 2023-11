Il n'y aurait pas de MacBook cellulaire avant 2028

Apple avait en tête de créer des ordinateurs portables dotés d'une connectivité cellulaire lorsqu'elle a racheté l'activité de modems d'Intel en 2019, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . Les MacBooks cellulaires seraient toujours sur la feuille de route mais l'iPhone resterait la priorité : la mise au point d'un modem 5G maison, qui poserait toujours autant problème aux ingénieurs de Cupertino, a été maintes fois repoussée et Apple espérerait maintenant un lancement en 2026. Pour les ordinateurs portables, il faudrait deux ans de plus au minimum : ce serait donc pour 2028 au plus tôt.

Les MacBook Air M2 et MacBook Pro M3

Ce n'est pas la première fois qu'Apple envisage la mise au point d'un ordinateur cellulaire. Il y avait déjà eu des rumeurs en 2019 lorsque Apple pensait pouvoir réussir rapidement là où Intel avait échoué, et il a surtout eu de multiples dépôts de brevets au fil des ans, montrant qu'Apple n'a jamais cessé de travailler sur le sujet. En 2011, le prototype d'un MacBook Pro 3G doté d'une imposante antenne coulissante s'était même retrouvé sur eBay !