CarKey : CCC et FiRa s'associent pour l'avenir de l'Ultra Wideband

Si vous n'aimez pas les sigles, ne lisez pas cet article. Le Car Connectivity Consortium (CCC), qui oeuvre à dématérialiser les clés de voiture, et le FiRa Consortium, qui promeut l'usage de l'Ultra-wideband, ont annoncé la formation d'un groupe de travail conjoint appelé Joint Ultra-wideband (UWB) MAC PHY Working Group (JUMPWG). Son objectif est de développer et de maintenir les spécifications de la technologie UWB au sein de la norme Digital Key du CCC. C'est l'ingénieur Jinjing Jiang d'Apple, qui est membre des deux consortiums, qui va diriger ce groupe. La première version de la spécification Digital Key était basée sur la technologie NFC, comme Apple Pay. Avec CarKey lancé en 2020 , Apple proposait ainsi de stocker sa clé de la voiture dans l'application Cartes (alors Wallet) : il suffisait ensuite d'approcher l'iPhone ou l'Apple Watch de la poignée de la voiture pour déverrouiller le véhicule. Un an plus tard, la spécification Digital Key 3.0 intégrait le fonctionnement avec le Bluetooth LE et l'Ultra Wideband : il suffit désormais de s'approcher de la voiture avec l'iPhone en poche ou l'Apple Watch au poignet pour qu'elle se déverrouille automatiquement, sans la moindre action requise.Le JUMPWG veut donc faire le lien entre les besoins du CCC et les futures évolutions de l'Ultra Wideband, tout en assurant la meilleure intégration possible et la promotion de la technologie auprès des constructeurs. Du tout bon pour Apple qui pousse sa solution CarKey basée sur le standard du CCC mais avec un nombre très limité de fabricants et de modèles de voitures compatibles.