Apple a travaillé sur des filtres de confidentialité pour l'iPhone

Apple a déposé deux brevets relatifs à des filtres de confidentialités destinées à l'iPhone, a repéré AppleInsider . Le premier concerne un film qui viendrait s'appliquer sur un écran incurvé. Le second , beaucoup plus intéressant, concerne un système intégré au verre de l'écran qui pourrait ajuster son opacité grâce à des impulsions électriques : on y verrait normalement la plupart du temps, mais l'écran pourrait activer un mode confidentiel lorsque l'utilisateur doit entrer un mot de passe ou lorsqu'il consulte une application sensible.

Film UltraGlass Privacy de Belkin

L'écran de l'iPhone a un angle de vue d'environ 170° et on ne compte plus les affaires de vol suite à un mot de passe entré imprudemment en public. Un système permettant d'ajuster dynamiquement l'angle de vue de l'écran serait idéal sur le papier mais il rajouterait de l'épaisseur, de la complexité et du coût à l'écran. Apple dépose de nombreux brevets qui ne trouvent jamais la moindre application concrète : on ne peut donc rien déduire de ces dépôts, mais on sait au moins que les ingénieurs de Cupertino ont envisagé la question.