Apple Vision Pro : un futur modèle beaucoup moins cher ?

Apple travaillerait sur pas moins de quatre prototypes différents de casques Apple Vision Pro de seconde génération, clame DigiTimes . Parmi ces casques, au moins deux devraient être commercialisés : une évolution du premier modèle, et une version moins chère faisant des compromis techniques : il est question d'une facture deux fois inférieure pour les composants utilisés par Apple (ce qui n'entraînerait pas nécessairement un prix de vente deux fois plus abordable, mais on pourrait s'en rapprocher).Alors que la première génération d'Apple Vision Pro devrait être lancée en mars 2024 aux États-Unis à un tarif de base de 3 499 dollars puis dans le courant de l'année prochaine pour les autres pays, les deux modèles de seconde génération ne seraient pas attendus avant la seconde partie d'année 2025.Pour la seconde génération de son casque de réalité virtuelle et augmentée, Apple devrait sans surprise intégrer des composants plus puissants tout en faisant le maximum pour réduire le poids de l'appareil , qui avoisinerait aujourd'hui les 450 grammes. Pour l'édition moins chère, la fonctionnalité EyeSight (l'écran externe qui retranscrit l'image des yeux de l'utilisateur) devrait disparaître et Apple pourrait aussi faire des compromis sur la résolution des écrans internes, rogner sur certains capteurs et pourquoi pas retirer les haut-parleurs qui peuvent être remplacés par des AirPods.