Apple Card : bientôt la fin du partenariat avec Goldman Sachs ?

Le partenariat entre Apple et Goldman Sachs aurait du plomb dans l'aile. Selon le Wall Street Journal , Apple aurait proposé à Goldman Sachs de mettre fin au contrat qui lient les deux entreprises dans le cadre de l'Apple Card d'ici 12 à 15 mois. Si Apple commercialise sa carte bancaire sous sa propre marque, c'est la banque Goldman Sachs qui lui fournit les infrastructures nécessaires sous marque blanche . Dans un communiqué envoyé à CNBC, Apple n'a pas confirmé l'information mais a déclaré quePour quelles raisons Apple voudrait-elle se désengager de ce partenariat ? On sait qu'Apple développe ses propres infrastructures financières : Tim Cook avait déjà affirmé qu'Apple ne comptait pas devenir une banque , mais cela paraît de moins en moins farfelu. Il est possible également qu'Apple souhaite s'adosser à une banque plus internationale pour pouvoir faciliter le lancement de l'Apple Card dans d'autres pays. Quatre ans après son lancement , l'Apple Card n'est toujours disponible qu'aux États-Unis. À suivre !