iOS 17.2 permet de personnaliser les sons et vibrations des alertes par défaut

La quatrième version bêta d'iOS 17.2 envoyée aux développeurs hier soir apporte une nouvelle option permettant de personnaliser le son et les vibrations des notifications par défaut, celles qui ne sont pas déjà personnalisées pour des applications spécifiques comme Téléphone, Messages, Mail ou Calendrier. Le nouveau réglage qui n'a pas encore été traduit se trouve dans Réglages > Sons et vibrations > Default Alerts.C'est la sonneriequi est sélectionnée par défaut avec iOS 17 et on peut ainsi la remplacer par de multiples autres courtes mélodies, incluant celles d'anciennes versions d'iOS. On peut également choisir de modifier les vibrations avec huit alternatives et la possibilité de créer ses propres vibrations (en lançant l'enregistrement puis en tapotant sur l'écran). Encore en chantier, iOS 17.2 sera lancé dans le courant du mois de décembre.