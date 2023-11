Apple verserait des redevances très faibles à ARM

Pour les processeurs de ses différents produits, y compris des Macs depuis l'arrivée des puces Apple Silicon en 2020, Apple utilise une architecture mise au point par ARM. Pour chaque puce produite, Apple verse ainsi des redevances mais celles-ci seraient très faibles, à en croire The Information : Apple aurait négocié un accord très avantageux lui permettant de payer moins de 30 centimes par puce, indépendamment du nombre de coeurs qu'elle embarque. Tout en étant son plus gros client en volume, Apple représenterait ainsi moins de 5% des revenus d'ARM.The Information raconte qu'en 2017, le patron d'ARM aurait rassemblé les responsables de son entreprise pour se plaindre de la situation, expliquant qu'Apple paierait moins pour la licence de la puce de l'iPhone que pour le film en plastique protégeant l'écran de son smartphone. ARM aurait depuis tenté de renégocier son contrat avec Apple courant jusqu'à 2028, mais sans succès. Apple s'est depuis réengagée au-delà de 2040 , sans que l'on connaisse les termes de l'accord. Parallèlement, Apple étudierait à long terme des alternatives à ARM, dont l'architecture ouverte et libre RISC-V