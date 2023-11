Apple lance iOS 17.1.2 et macOS Sonoma 14.1.2 avec des correctifs de sécurité

Une petite mise à jour de sécurité est lancée ce soir pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac : vous pouvez télécharger et installer iOS 17.1.2, iPadOS 17.1.2 et macOS 14.1.2. Pour ce qui est des correctifs apportés, Apple est comme souvent avare en détails :, indique la description de la mise à jour pour l'iPhone. Du côté du Mac, Apple précise que la mise à jour corrige également des bugs non spécifiés.Comme d'habitude, il faudra donc faire confiance à Apple pour la correction des failles, certaines vulnérabilités pouvant rester secrètes le temps qu'une majorité d'utilisateurs ait installé la mise à jour. Vous trouverez iOS 17.1.2 et iPadOS 17.1.2 dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, ainsi que macOS 14.1.2 dans les Réglages > Mise à jour de logiciels.