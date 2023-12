Amkor emballera les futures puces d'Apple en Arizona

Alors que les premières puces d'Apple produites aux États-Unis sortiront de l'usine de TSMC l'année prochaine , Apple a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars dans une future usine d'Amkor située à Peoria en Arizona, dans la banlieue de Phoenix où se trouvent les futures lignes de production de puces Apple Silicon. Amkor est un spécialiste des tests de viabilité et de l'emballage final des puces, qui sont placées dans leur boîtier connecté final dans une salle blanche . Lorsque l'usine sera complétée, plus de 2 000 salariés travailleront sur ce nouveau site.L'année prochaine, les premières productions de TSMC aux États-Unis concerneront des puces gravées à une finesse de 4 nanomètres, dont on ne connaît pas la destination à ce stade. Plus avancée et plus coûteuse, la ligne de production de puces gravées à une finesse de 3 nanomètres (aujourd'hui utilisée pour les puces A17 et M3) doit ouvrir en 2026.