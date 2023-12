Un bouton d'action capacitif pour tous les iPhone 16 ?

Inauguré cette année, le bouton d'action remplace le commutateur de sonnerie sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max . Par défaut, il sert toujours à basculer entre les modes Sonnerie et Silence mais il peut être configuré pour déclencher une action personnalisée comme changer le mode de concentration, lancer l'appareil photo, la lampe torche ou le dictaphone, lancer une traduction instantanée, activer la loupe ou un réglage d'accessibilité, et enfin lancer un raccourci créé avec l'application Raccourcis.L'année prochaine, on devrait retrouver ce bouton sur l'ensemble de la gamme d'iPhone 16, y compris sur les iPhone 16 et 16 Plus en entrée de gamme. Le site MacRumors affirme avoir eu de nouvelles preuves de l'intégration de ce bouton à tous les modèles en 2024, dans une version capacitive et non plus mécanique : comme pour l'ancien bouton d'accueil avec Touch ID, le bouton devrait être sensible à la pression et simuler la sensation de clic grâce à une petite vibration générée par un Taptic Engine. Cette sensibilité à la pression pourrait ouvrir la porte à de nouveaux usages au sein des applications. MacRumors indique qu'Apple aurait testé des boutons d'action de plus grande taille (comme les boutons de volume), sans savoir quelle version a été retenue.

Le bouton d'action sur l'iPhone 15 Pro

Apple avait cette année prévu que les boutons de volume de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max deviennent capacitifs et tactiles, un glissement de doigt sur ces derniers pouvant permettre de contrôler un curseur de défilement sans avoir à toucher l'écran, mais le projet a été mis de côté à la dernière minute suite à des problèmes techniques. Le sort final des boutons de volume capacitifs est incertain, certaines rumeurs évoquant un abandon pur et simple mais d'autres assurant que leur arrivée est bien prévue l'année prochaine Apple aurait également travaillé sur un « bouton de capture » qui serait situé sur le bas de la tranche droite, à l'opposé du bouton d'allumage du téléphone, et qui pourrait faire son apparition sur tous les modèles d'iPhone 16 pour offrir un contrôle supplémentaire spécifiquement pensé pour l'appareil photo. Selon MacRumors, ce bouton serait également capacitif.