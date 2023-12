tvOS 17 : Zoom débarque sur l'Apple TV

Avec tvOS 17 qui est sorti en septembre, FaceTime a fait ses premiers pas sur l'Apple TV. La fonctionnalité fait appel à la caméra de l'iPhone, qu'il suffit de placer sur un pied ou d'accrocher au téléviseur avec un support. Une API a été mise en place pour que les développeurs puissent intégrer cette nouveauté à leurs applications : à la WWDC en juin dernier, Apple avait ainsi promis l'arrivée de Zoom et de Webex sur l'Apple TV. Si l'attente se poursuit pour Webex, Zoom vient de débarquer sur l'App Store de l'Apple TV

Copie d'écran de l'App Store

L'application Zoom for Home TV est gratuite. Elle est moins complète que son équivalent sur Mac, iPhone ou iPad, mais elle intègre les fonctionnalités nécessaires pour se connecter à son compte et initier ou rejoindre les visioconférences de Zoom sur l'Apple TV. Attention, FaceTime et maintenant Zoom ne sont compatibles qu'avec l'Apple TV 4K de seconde génération.