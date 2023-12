tvOS 17.2 : une nouvelle option de recherche avec le bouton Siri

La dernière version bêta de tvOS 17.2 met en place une nouvelle méthode de recherche sur l'Apple TV, dans le système en général et dans les applications d'Apple, a repéré Sigmund Judge : cliquer sur le bouton Siri de la télécommande permet de lancer une recherche dans un tout nouveau champ apparaissant en haut de l'écran. En un clic, on peut ainsi aller fouiller dans les contenus des apps TV et Musique. Ce n'est pas universel puisque certaines applications comme Netflix ne s'intègrent pas à l'application TV, mais c'est une option qui présente un certain intérêt avec la multiplication des services.Cette nouvelle recherche est proposée en complément de Siri, qui reste comme d'habitude accessible en gardant le doigt appuyé sur le bouton latéral de la télécommande. Malgré cette évolution apportée par tvOS 17.2, ce bouton manque toujours de flexibilité : il n'a toujours aucune action dans les applications incompatibles avec cette nouvelle recherche, alors qu'il pourrait permettre d'accéder rapidement à la fonctionnalité de recherche des applications en question. tvOS 17.2 devrait être finalisé et mis à la disposition de tous dans les courant de ce mois de décembre. La mise à jour apportera également une petite refonte de l'application TV