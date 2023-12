L'Inde veut forcer Apple à intégrer l'USB-C aux anciens modèles d'iPhone

Si c'est la Commission européenne qui a contraint Apple à abandonner le port Lightning sur l'iPhone 15 avec sa législation imposant l'USB-C comme port de charge universel, l'Inde pourrait grandement accélérer le processus, nous apprend Reuters . Une proposition de loi prévoit en effet des dispositions similaires aux obligations européennes, mais avec une application à tous les modèles en cours de production alors que la législation européenne se limite aux nouveaux modèles. Même si l'échéance fixée à juin 2025 est sept mois plus lointaine qu'au sein de l'Union, Apple commercialisera toujours des anciens modèles d'iPhone lorsque la loi entrera en vigueur.Apple freinerait des quatre fers pour empêcher la proposition de loi d'être entérinée sous sa forme actuelle. Dans une réunion privée, Apple aurait prévenu le ministère de l'Électronique et des Technologies de l'Information qu'une telle disposition l'empêcherait de produire ses anciens modèles d'iPhone sur le sol indien, et que cela aurait pour conséquence de lui faire rater ses objectifs de production qui conditionnent les avantages fiscaux dont elle bénéficie en Inde. Cela lui ferait également perdre une bonne partie de ses ventes locales, qui sont majoritairement constituées d'anciens modèles moins coûteux.Si le gouvernement indien souhaite qu'Apple mette à jour ses anciens modèles d'iPhone pour leur intégrer un connecteur USB-C à la place du port Lightning, Apple aurait prévenu dans une lettre envoyée au ministère queApple milite ainsi pour la mise en place d'une exemption pour les anciens modèles, ou à défaut d'un délai supplémentaire de 18 mois pour avoir eu le temps de se débarrasser de l'intégralité de ses vieilleries (actuellement, Apple produit encore les iPhone SE, 12, 13 et 14 en plus de la gamme d'iPhone 15 déjà passée à l'USB-C)., conclut Apple qui espère maintenant obtenir gain de cause.