Quelques évolutions pour watchOS 10.2, en version RC

watchOS 10.2 includes new features, improvements, and bug fixes, including:



- Access and log Health app data with Siri (Available on Apple Watch Series 9 and Apple Watch Ultra 2)

- Automatically view Now Playing when in proximity of HomePod (2nd generation) or HomePod mini playing media from Music or Podcasts (Available on - Apple Watch Series 6 and later and Apple Watch Ultra)

- Enable the ability to swipe to change watch faces in Settings

- Enable the ability to confirm ending workouts in Settings

- Prioritize the volume of either the music or trainers’ voices in most Fitness+ workouts

- Resolves an issue that can cause watch faces added in the Watch app on iPhone to not appear on Apple Watch

Une petite mise à jour est en approche pour l'Apple Watch : watchOS 10.2 est entré en versionhier soir et devrait être déployé auprès du grand public dans le courant de la semaine prochaine. Cette nouvelle version de watchOS rétablira la possibilité de glisser d'un cadran à l'autre par un simple glissement de doigt , donnera à Siri l'accès aux données de l'application Santé, permettra de visualiser le titre en cours de lecture en s'approchant d'un HomePod 2 ou d'un HomePod mini (à partir des modèles Series 6 et Ultra), offrira la possibilité de prioriser le volume de la musique ou des entraîneurs sur Apple Fitness+, et corrigera un bug empêchant l'apparition de certains cadrans ajoutés via l'application Watch de l'iPhone.Voici les notes de version communiquées par Apple, en version anglaise seulement pour l'instant :