iOS 17.2 apporte la charge sans fil Qi2 aux iPhone 13 et 14

Bonne surprise pour les utilisateurs d'iPhone 13 ou 14 : iOS 17.2 va bientôt permettra la prise en charge de la norme de recharge sans fil Qi2, a annoncé Apple dans les notes de version du système qui doit sortir la semaine prochaine. Le standard Qi2 intègre le « Magnetic Power Profile » mis au point par Apple pour sa technologie MagSafe : il s'agit des petits aimants qui permettent un alignement parfait entre l'iPhone et son chargeur, ce qui optimise la vitesse et l'efficacité de la recharge. Il est ainsi possible de monter à une puissance de 15 W, comme pour MagSafe, alors que les chargeurs Qi étaient jusqu'ici limités à 7,5 W.Tous les modèles d'iPhone 13 et 14 sont concernés par cette évolution, la gamme d'iPhone 15 étant déjà compatible avec la norme Qi2. Les premiers chargeurs compatibles Qi2 ne sont pas encore disponibles mais Wireless Power Consortium avait initialement promis un lancement pour la fin de cette année 2023. Incessamment sous peu, donc.