Le Mac Pro M2 fait une première apparition sur le Refurb Store en France

Le Mac Pro équipé d'une puce Apple Silicon, lancé en juin dernier , a fait sa toute première apparition sur le Refurb Store en France. Déjà adressé à un public de niche, le Mac Pro est ici décliné dans une version avec rails de montage en rack, ce qui le réservera à un tout petit nombre de professionnels. Il s'agit de la configuration de base intégrant une puce M2 Ultra CPU 24 cœurs, GPU 60 cœurs et Neural Engine 32 cœurs, 64 Go de mémoire unifiée et un SSD de 1 To : elle est proposée à 7 649 € au lieu de 8 999 €, soit 15% d'économies. La version tour est moins chère, à 8 299 € neuve.Maintenant que le Mac Pro de génération M2 a fait sa première apparition en version reconditionnée, les personnes intéressées peuvent espérer l'arrivée prochaine d'autres configurations, notamment en version tour pour une utilisation de bureau classique.