L'iPhone SE de première génération devient vintage

L'iPhone SE de première génération, lancé en mars 2016 et retiré de la vente en septembre 2018 , est désormais considéré comme vintage par Apple qui a ajouté ce modèle à sa liste des produits anciens et obsolètes . Cela signifie qu'Apple a arrêté de produire les pièces détachées nécessaires à sa réparation : il reste encore possible de réaliser certaines opérations sous réserve de disponibilité des pièces dans les centres de réparation, mais cela va devenir de plus en plus difficile au fur et à mesure de l'écoulement des stocks. Progressivement, il faudra ainsi se tourner vers le réseau de réparateurs non agréés.Ce petit modèle avec un écran de 4" était calqué sur le design de l'iPhone 5s mais avec des caractéristiques techniques beaucoup plus proches de celles de l'iPhone 6s, notamment avec la puce Apple A9, un nouvel appareil photo de 12 mégapixels et la caméra frontale FaceTime HD, un Wi-Fi et une 4G plus rapide ainsi que la prise en charge de la NFC pour Apple Pay.Apple a depuis édité deux autres modèles d'iPhone SE, tous les deux dans un châssis emprunté à l'iPhone 8 avec un écran d'une diagonale plus généreuse de 4,7" : le premier en avril 2020 avec la puce Apple A13, l'eSIM et quelques autres évolutions techniques de routine, puis le second en mars 2022 avec la puce Apple A15 et la prise en charge de la 5G. Ce dernier modèle est toujours au catalogue aujourd'hui, et c'est le dernier à intégrer un écran rectangulaire et le bouton d'accueil avec Touch ID. Apple préparerait un quatrième iPhone SE, reprenant cette fois le design plus moderne de l'iPhone 14 avec une dalle de 6,1", mais celui-ci ne sortirait pas avant 2025