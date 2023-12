Le MacBook Air M3, ce serait pour début 2024

La prochaine révision du MacBook Air serait prévue pour le début d'année 2024, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Plus spécifiquement, les futurs modèles seraient livrés avec macOS 14.3 qui devrait être finalisé en février : ils pourraient être commercialisés dans la foulée mais Mark Gurman s'attend plutôt à un lancement en mars.Pour ces nouveaux modèles, les évolutions devraient tourner autour de l'intégration de la puce M3 en lieu et place de l'actuelle M2. On devrait avoir un Wi-Fi plus rapide avec l'adoption du Wi‑Fi 6E (802.11ax), mais il ne devrait pas y avoir d'évolution majeure en terme de connectique, de stockage ou de RAM par défaut (respectivement 256 Go et 8 Go, et jusqu'à 2 To et 24 Go en option). Les écrans devraient également rester inchangés, au moins en terme de taille (13,6" et 15,3") et de technologie (LED sans ProMotion).La puce M3, on la connaît déjà : elle a été intégrée au récent MacBook Pro 14,2" d'entrée de gamme . Elle est gravée à une finesse de 3 nanomètres au lieu de 5 pour les puces M1 et M2, ce qui a permis à Apple de considérablement augmenter le nombre de transistors ainsi que la fréquence de la puce : il y a ainsi un GPU bien plus performant embarquant de nouvelles technologies (Ray Tracing à accélération matérielle, Dynamic Caching, Mesh Shading), un meilleur Neural Engine, un nouveau moteur de médias prenant notamment en charge l'accélération matérielle du format AV1, et une augmentation notable de la puissance brute . Ce qu'il n'y a pas, c'est un gain d'autonomie : les progrès en efficience énergétique sont avalés par les circuits supplémentaires.Concernant l'avenir de la gamme de MacBook Air, on ne sait pas comment Apple va réorganiser sa gamme suite à l'arrivée des modèles M3. Conservera-t-elle des modèles M2 en entrée de gamme ? Le MacBook Air 13,3" avec puce M1 sera-t-il maintenu au catalogue, ou pourrait-il hériter de la puce M2 en conservant son vieux design ? Difficile de savoir dans quelle voie Apple va s'engager. Une chose est sûre néanmoins : on devrait y gagner au change quel que soit son budget.

La gamme actuelle

Le MacBook Air 13,3" avec puce M1 a été lancé en novembre 2020 , et le MacBook Air 13,6" avec puce M2 en juin 2022 suivi du modèle 15,3" en juin 2023 . Même si le grand modèle est encore récent, il embarque la puce M2 qui a déjà un an et demi. Si vous avez tenu jusqu'ici, il peut être intéressant de patienter jusqu'à l'arrivée des modèles M3 avant de craquer : l'attente n'est a priori plus bien longue.Si votre configuration actuelle ne vous laisse pas le choix et que vous devez renouveler votre matériel sans attendre, sachez que tous les modèles peuvent être obtenus avec des remises parfois très importantes, notamment en version reconditionnée par Apple sur le Refurb Store . Vous pouvez y obtenir le MacBook Air 13,3" M1 dès 959 € ( argent or ) au lieu de 1 159 €, soit 20% d'économies. Le MacBook Air 13,6" M2 avec 256 Go est à 1 099 € ( argent minuit ) au lieu de 1 299 € et le modèle de 512 Go est à 1 399 € ( argent minuit ) au lieu de 1 649 €, soit 15% de remise. Le MacBook Air 15,3" M2 est également proposé avec 256 Go à 1 359 € ( argent minuit ) au lieu de 1 599 € et le modèle de 512 Go est à 1 549 € ( argent minuit ) au lieu de 1 829 €. Attention, il n'y a pas de stock tous les jours.Vous pouvez également obtenir le MacBook Air à prix réduit chez les revendeurs officiels. Le MacBook Air M1 est souvent sous la barre des mille euros chez Amazon ( argent or ) et à la Fnac ( argent or ). Il y a aussi souvent des offres avec 100 € à 200 € de remise sur les modèles M2 chez les revendeurs comme Amazon Boulanger ou CDiscount . Vous pouvez retrouver toutes les offres en temps réel sur notre comparateur de prix