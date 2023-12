L'iPad Air et l'iPad Pro renouvelés en mars 2024 ?

L'iPad Air et l'iPad Pro seraient renouvelés au même moment aux alentours du mois de mars 2024, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . Jusqu'ici, il tablait sur une sortie de l'iPad Air M2 dès mars et une refonte de l'iPad Pro avec puce M3 qui pourrait glisser plus tard au printemps. Finalement, une sortie simultanée serait bien prévue pour ces deux gammes. Apple pourrait d'ailleurs profiter de l'occasion pour sortir l'iPad mini 7 et l'iPad 11 et ainsi mettre à jour l'intégralité de la gamme d'un seul coup, mais Apple pourrait différer leur sortie pour favoriser les ventes de modèles haut de gamme. Les nouveaux iPad Air et iPad Pro embarqueraient iPadOS 17.4, qui doit être finalisé en février.

Les deux tailles d'iPad Pro

L'iPad Air, aujourd'hui équipé de la puce M1, adopterait la puce M2 avec quelques autres évolutions de routine comme la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Il est possible qu'Apple intègre un appareil photo plus performant et un stockage doublé pour une entrée de gamme à 128 Go, mais ce n'est qu'une hypothèse à ce stade. L'iPad Air M1 n'existe aujourd'hui que dans une unique taille de 10,9" : l'iPad Air M2 serait décliné dans une seconde grande version de 12,9".L'arrivée d'un grand modèle d'iPad Air se justifierait par une montée en gamme de l'iPad Pro. Outre l'intégration de la puce M3 plus performante que la puce M2, la nouvelle gamme devrait présenter un redesign ambitieux autour de nouveaux écrans OLED de 11" et 13" pour remplacer les écrans LCD de 11" et Mini-LED de 12,9" actuels, avec l'intégration d'une webcam horizontale qui pourrait entraîner la mise en place d'une Dynamic Island pour les capteurs frontaux. Tout cela pourrait entraîner une hausse notable des prix. Un Apple Pencil de troisième génération serait également de la partie, tout comme un nouveau Magic Keyboard avec un repose-mains en aluminium et un trackpad plus large.Il devient intéressant d'attendre la sortie de ces nouveaux modèles si vous n'avez pas besoin d'un nouvel équipement dans l'immédiat. Si vous ne comptez pas patienter, sachez que vous pouvez obtenir des remises sur de nombreux modèles chez les revendeurs officiels : vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres sur notre comparateur de prix