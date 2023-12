LG préparerait une caméra à placer sous la dalle de l'iPhone

LG Innotek aurait entaméd'une caméra à placer sous un écran OLED, sans poinçon visible pour l'utilisateur, qui pourrait être utilisée par Apple, rapporte The Elec . C'est l'étape ultime de la disparition des capteurs frontaux, et de loin la plus complexe : l'intégration d'un capteur sous la dalle OLED impacte fortement la qualité de l'image (luminosité, netteté, fidélité des couleurs).LG aurait déposé de multiples brevets concernant de nouvelles lentilles censées corriger les défauts de jeunesse de cette technologie. Il y aurait encore beaucoup de travail pour arriver à des prototypes convaincants, mais LG aurait bon espoir de parvenir à séduire Apple dans un minimum de trois ans.

La Dynamic Island sur l'iPhone 15

Avant de faire disparaître la caméra frontale, Apple devrait commencer par les différents autres capteurs utilisés par la caméra TrueDepth de Face ID : l'intégralité du système pourrait se retrouver sous l'écran avec l'iPhone 17 Pro en 2025 , le seul élément encore visible restant la caméra. La Dynamic Island devrait donc perdre en largeur avant de disparaître totalement.