iPhone SE 4 : la même batterie que sur l'iPhone 14 ?

Voilà un nouvel élément accréditant la thèse d'une reprise du châssis de l'iPhone 14 pour créer la future quatrième génération d'iPhone SE, un modèle d'entrée de gamme : d'après MacRumors , les prototypes en cours de test à Cupertino reprendraient la même batterie que sur l'iPhone 14, à savoir un module de 3279 mAh au lieu de 2018 mAh sur l'iPhone SE de troisième génération actuel. L'autonomie du téléphone devrait ainsi s'envoler : aujourd'hui, Apple promet par exemple jusqu'à 20 heures en lecture vidéo pour l'iPhone 14, contre seulement 15 heures pour l'iPhone SE 3.

Rendu par AppleTrack

Si Apple partirait effectivement de la base de l'iPhone 14 pour créer son prochain iPhone SE, il y aurait des modifications notables avec l'intégration d'un port USB-C au lieu du connecteur Lightning, d'un bouton d'action à la place du commutateur de sonnerie, et enfin d'un unique appareil photo de 48 mégapixels à l'arrière alors que l'iPhone 14 embarque deux capteurs de 12 mégapixels (un grand-angle et un ultra grand-angle). Il faut également s'attendre à l'intégration d'une puce plus récente et d'un modem 5G plus performant. Si tout cela semble très séduisant, il faudra encore beaucoup patienter : la commercialisation ne serait pas prévue avant 2025.