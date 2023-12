L'iPhone 16 aurait un nouveau micro plus performant

Apple préparerait de nouveaux micros plus performants pour équiper les quatre modèles de la future gamme d'iPhone 16 attendue pour septembre 2024. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo , ces nouveaux modèles présenteraient une meilleure étanchéité et surtout un bien meilleur rapport signal sur bruit : en bref, ils sépareraient mieux les commandes vocales du bruit ambiant, et cela permettrait donc d'améliorer la précision de l'assistant vocal Siri. Ces micros seraient fournis par AAC et Goertek, et ils coûteraient 100% à 150% plus cher que les modèles actuels.

iPhone 15 — Les micros correspondent au premier trou de chaque côté du connecteur USB-C

Cette amélioration surviendrait alors qu'Apple mettrait le paquet sur Siri l'année prochaine, certaines rumeurs évoquant une refonte complète de l'assistant vocal à base d'intelligence artificielle sur iOS 18. Les futurs modèles d'iPhone 16 pourraient d'ailleurs progresser sur le traitement en local d'une partie des données grâce à de nouvelles puces A18 et A18 Pro qui recevraient une attention toute particulière sur ce point.