DMA : iMessage devrait échapper à l'ouverture forcée

En septembre dernier, la Commission européenne avait annoncé l'ouverture d'une enquête visant à déterminer si iMessage devait être considéré comme un point d'accès au yeux de la législation sur les marchés numériques (DMA), qui entrera en vigueur en mars 2024 et qui forcera l'interopérabilité des plateformes de messagerie concernées. Apple ne veut pas de l'ouverture d'iMessage , aujourd'hui strictement réservé aux utilisateurs de ses produits. Et selon Bloomberg , les enquêteurs de l'Union européenne s'apprêteraient à trancher en faveur d'Apple : son service de messagerie ne serait pas suffisamment populaire auprès des utilisateurs professionnels, contrairement à WhatsApp et Messenger.Les bulles bleues d'iMessage devraient donc rester en jardin fermé — on en aura la confirmation définitive en février 2024 à la livraison des conclusions de l'enquête. Peut-être dans l'objectif de faire pencher la balance de son côté, Apple a récemment montré un signe d'ouverture en promettant l'adoption du standard RCS en 2024 qui enrichira les échanges avec les utilisateurs de-chez-Android-en-face.D'autres activités d'Apple seront en revanche bien concernées par la DMA avec des conséquences importantes, la première d'entre elle étant l'App Store qui perdra bientôt son monopole avec l'arrivée de boutiques tierces et même duqui permet d'installer des applications téléchargées depuis un simple site web.