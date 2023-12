Une nouvelle Magic Mouse avec USB-C et... Force Touch ?

Un nouveau modèle de Magic Mouse intégrant un capteur de pression serait-il dans les tuyaux ? Patently Apple a repéré qu'Apple a le mois dernier étendu sa marque Force Touch aux souris d'ordinateurs. Jusqu'ici, seuls les trackpads étaient couverts. Apple dispose déjà d'un brevet décrivant une Magic Mouse avec Force Touch et un moteur haptique capable de simuler la sensation de clic. Il a été déposé en... 2013, il y a dix ans. Le design actuel de la Magic Mouse remonte à 2009 Ce petit changement n'est sans doute pas anodin : Apple travaille forcément un nouveau modèle de souris intégrant un connecteur standard USB-C pour remplacer la connectique Lightning bannie par la future législation européenne . Les rumeurs tablaient d'ailleurs sur une présentation aux côtés de l'iMac M3 avec des versions USB-C des Magic Keyboard et Magic Trackpad, mais il y aura encore un peu d'attente On notera au passage que le schéma du brevet déposé par Apple positionne le câble de charge à l'avant de la souris, comme cela a toujours été le cas du temps des modèles filaires : quitte à apporter des modifications à sa souris, Apple aurait bon goût de positionner le nouveau connecteur USB-C à cet endroit afin que l'on puisse continuer à utiliser la Magic Mouse pendant sa recharge.