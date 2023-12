Apple Vision Pro : Apple forme ses vendeurs, le lancement approche

Apple se prépare à la commercialisation de son casque de réalité virtuelle et augmentée. Son Apple Vision Pro a été présenté en juin dernier afin que les développeurs aient le temps de préparer leurs applications pour cette nouvelle plateforme, tandis que les développeurs de Cupertino peaufinaient le bon fonctionnement de visionOS. Apple avait annoncé un lancement en début d'année 2024 aux États-Unis, prévoyant initialement une commercialisation dès janvier. Avec un peu de retard sur le calendrier initial, Apple viserait désormais le mois de mars au plus tard.Selon Mark Gurman sur Bloomberg , c'est en janvier que débutera la formation des employés des boutiques américaines de la marque. Elle serait centralisée à Cupertino, deux employés de chaque magasin rejoignant le siège pour suivre deux jours de séminaire puis retournant dans leur boutique d'origine pour former les autres employés. Apple aurait comme toujours tout prévu dans les moindres détails, jusqu'à la manière dont les employés devront placer le casque sur la tête des clients pendant les essais en magasin.

Dans un Developer Lab pour Apple Vision Pro

Cette phase de formation s'étalerait jusqu'au milieu du mois de février, cette échéance pouvant logiquement correspondre au lancement du produit. Tim Cook a prévenu que le casque serait uniquement disponible en boutique , au moins dans un premier temps, avec une prise de rendez-vous pour obtenir une expérience d'achat personnalisée. Pour ce qui est du lancement international, il devrait y avoir une seconde phase avec le Canada et le Royaume-Uni puis une extension à l'Europe et l'Asie, a priori avant la fin d'année 2024 . Le casque Apple Vision Pro sera vendu à partir de 3 499 dollars.