L'iPad Air M2 en bonne voie pour mars 2024

La prochaine révision de l'iPad Air devrait avoir lieu en début d'année 2024, plus spécifiquement aux alentours du mois de mars à en croire les bonnes sources de Mark Gurman. Les planètes commencent ainsi à s'aligner : l'analyste Ross Young, spécialiste de la chaîne d'approvisionnement en écrans, nous indique qu'Apple a commencé à recevoir les dalles de 12,9" qui seront utilisées dans le futur grand modèle d'iPad Air. L'assemblage va donc pouvoir débuter et le calendrier évoqué par Mark Gurman gagne en crédibilité.C'est la première fois que l'iPad Air serait décliné en deux tailles de 10,9" et 12,9", avec le passage de la puce M1 à la puce M2 et quelques évolutions connexes comme la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Il est possible qu'Apple fasse évoluer l'appareil photo et double le stockage de base à 128 Go, mais c'est en revanche plus incertain.L'iPad Pro recevrait également une importante mise à jour en début d'année prochaine avec la puce M3, l'inauguration d'un tout nouveau design autour d'écrans OLED de 11" et 13" qui remplaceraient les dalles LCD de 11" et Mini-LED de 12,9" actuelles, l'intégration d'une webcam horizontale et le lancement d'un nouveau Magic Keyboard plus qualitatif ainsi que d'une troisième génération d'Apple Pencil dont les caractéristiques sont encore inconnues. Ces nouveaux iPad Pro pourraient présenter un tarif en nette hausse, ce qui justifierait l'arrivée d'un grand modèle d'iPad Air plus abordable.