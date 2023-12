iOS 17.2 est disponible pour tous !

Journal

• Journal est une nouvelle app qui vous permet de prendre note des petits moments et des grands évènements de votre vie pour vous apporter un sentiment de gratitude et améliorer votre bien-être.

• Les suggestions pour le journal vous permettent de vous souvenir facilement de vos expériences en regroupant intelligemment vos sorties, photos, exercices et plus encore sous forme de moments que vous pouvez ajouter à votre journal.

• Des filtres vous permettent de retrouver rapidement les entrées auxquelles vous avez ajouté un signet ou des pièces jointes afin que vous puissiez revivre les moments clés de votre vie et y repenser.

• Des notifications programmées vous aident à tenir régulièrement votre journal en vous rappelant d’écrire aux jours et à l’heure de votre choix.

• Possibilité de verrouiller votre journal à l’aide de Touch ID ou Face ID.

• La synchronisation iCloud préserve la sécurité des entrées de votre journal en les chiffrant sur iCloud.



Bouton Action

• Possibilité d’assigner l’option Traduire au bouton Action sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max pour traduire rapidement des expressions ou converser dans une autre langue.



Appareil photo

• Vous pouvez désormais enregistrer des vidéos spatiales sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max afin de pouvoir revivre vos souvenirs en trois dimensions sur l’Apple Vision Pro.

• Amélioration de la vitesse de mise au point de l’appareil photo de longue focale lors de la capture de petits objets éloignés sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.



Messages

• Une flèche affichée dans le coin supérieur droit vous permet d’accéder facilement au premier message non lu d’une conversation.

• Le menu contextuel vous permet d’ajouter un autocollant directement à une bulle.

• Il est désormais possible de modifier la forme du corps de n’importe quel Memoji.

• La validation des clés de contact fournit des alertes automatiques et des codes de validation de contact pour aider les personnes confrontées à des menaces numériques sophistiquées à s’assurer qu’elles n’échangent des messages qu’avec les personnes prévues.



Météo

• Les volumes des précipitations vous aident à anticiper les conditions pluvieuses et neigeuses pour les 10 jours à venir.

• De nouveaux widgets vous permettent d’afficher, au choix, les précipitations pour la prochaine heure, les prévisions quotidiennes, les heures de lever et de coucher du soleil et les conditions météo actuelles, comme la qualité de l’air, la température ressentie ou encore la vitesse du vent.

• Un instantané de la carte des vents vous permet d’évaluer rapidement la direction des vents dominants et d’accéder à la superposition animée de la carte des vents pour vous préparer aux conditions de vent prévues pour les prochaines 24 heures.

• Le calendrier lunaire interactif vous permet de visualiser facilement la phase de la lune pour chaque jour du mois à venir.



Cette mise à jour apporte également les améliorations et les correctifs suivants :

• Améliorations d’AirDrop, notamment de nouvelles options de partage de coordonnées et la possibilité de partager des cartes d’embarquement, des tickets de cinéma et d’autres cartes éligibles en approchant deux iPhone.

• La playlist « Morceaux préférés » d’Apple Music vous permet d’accéder rapidement aux morceaux que vous avez ajoutés à vos favoris.

• L’option « Utiliser l’historique d’écoute » de l’app Musique peut être désactivée dans un mode de concentration afin que la musique écoutée n’apparaisse pas dans « Écoutés récemment » et n’influence pas vos recommandations.

• Un nouveau widget « Horloge numérique » vous permet de voir rapidement l’heure sur votre écran d’accueil ou en mode « En veille ».

• Le remplissage automatique amélioré identifie les champs dans les fichiers PDF et d’autres formulaires pour vous permettre de les renseigner rapidement à l’aide d’informations telles que les noms et les adresses de vos contacts.

• Nouveaux types de clavier pour 8 langues sames.

• Les avertissements relatifs au contenu sensible pour les autocollants dans Messages vous permettent d’éviter l’affichage indésirable d’autocollants présentant des corps nus.

• Prise en charge des chargeurs Qi2 pour tous les modèles d’iPhone 13 et d’iPhone 14.

• Correction d’un problème pouvant empêcher la recharge sans fil dans certains véhicules.

