Apple Watch : watchOS 10.2 est disponible

watchOS 10.2 apporte de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs, notamment :



• « À l’écoute » s’affiche automatiquement à proximité d’un HomePod (2e génération) ou d’un HomePod mini sur lequel du contenu de Musique ou de Podcasts est en cours de lecture (disponible sur l’Apple Watch Series 6 et les modèles ultérieurs et sur l’Apple Watch Ultra).

• Activez la possibilité de changer de cadran en balayant l’écran dans Réglages.

• Activez la possibilité de confirmer la fin des exercices dans Réglages.

• Mettez en avant la musique ou la voix du coach dans la plupart des exercices Fitness+.

• Correction d’un problème pouvant empêcher l’affichage sur l’Apple Watch des cadrans ajoutés dans l’app Apple Watch sur l’iPhone.

Une nouvelle mise à jour intermédiaire est disponible pour l'Apple Watch avec watchOS 10.2 qui est de sortie ce soir. Cette nouvelle version apporte quelques nouveautés ainsi que des corrections de bugs. Pour l'installer, rendez-vous dans l'application Apple Watch de votre iPhone, comme toujours avec la montre placée sur son chargeur à proximité de l'iPhone avec au minimum 50% de batterie.