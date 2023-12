tvOS 17.2 apporte quelques nouveautés à l'Apple TV et au HomePod

Une mise à jour logicielle est disponible pour l'Apple TV et le HomePod ce soir avec la sortie de tvOS 17.2, qui apporte une refonte de l'application TV qui réorganise ses contenus autour d'une nouvelle barre de navigation latérale, ainsi qu'une nouvelle option pour déclencher la recherche de contenus dans les apps TV et Musique avec un simple clic sur le bouton de Siri sur la télécommande. tvOS 17.2 coupe également l'accès aux applications Films et Séries TV iTunes, qui redirigent désormais vers l'app TV. Pour le HomePod, l'Apple Watch sous watchOS 10.2 également lancé ce soir gagne la possibilité de visualiser le titre en cours de lecture en s'approchant simplement d'un HomePod 2 ou d'un HomePod mini. Des corrections de bugs sont également de la partie.

Vous pouvez lancer l'installation de tvOS 17.2 sur votre Apple TV dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels. Pour l'installation de la version 17.2 du logiciel interne sur le HomePod, rendez-vous dans les réglages de votre domicile sur l'application Maison de votre iPhone ou iPad.