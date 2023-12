macOS Sonoma 14.2 est disponible

Cette mise à jour apporte le remplissage automatique amélioré pour les fichiers PDF et des améliorations à Messages et Météo. Cette version inclut également d’autres fonctionnalités, des correctifs et des mises à jour de sécurité pour votre Mac.



PDF

• Le remplissage automatique amélioré identifie les champs dans les fichiers PDF et d’autres formulaires pour vous permettre de les renseigner rapidement à l’aide d’informations telles que les noms et les adresses de vos contacts.



Messages

• Une flèche affichée dans le coin supérieur droit vous permet d’accéder facilement au premier message non lu d’une conversation. • Le menu contextuel vous permet d’ajouter un autocollant directement à une bulle. • La validation des clés de contact fournit des alertes automatiques et des codes de validation de contact pour aider les personnes confrontées à des menaces numériques sophistiquées à s’assurer qu’elles n’échangent des messages qu’avec les personnes prévues.



Météo

• Les volumes des précipitations vous aident à anticiper les conditions pluvieuses et neigeuses pour les 10 jours à venir. • De nouveaux widgets vous permettent d’afficher, au choix, les précipitations pour la prochaine heure, les prévisions quotidiennes, les heures de lever et de coucher du soleil et les conditions météo actuelles, comme la qualité de l’air, la température ressentie ou encore la vitesse du vent. • Un instantané de la carte des vents vous permet d’évaluer rapidement la direction des vents dominants et d’accéder à la superposition animée de la carte des vents pour vous préparer aux conditions de vent prévues pour les prochaines 24 heures.



Horloge

• Vous pouvez désormais lancer plusieurs minuteurs en même temps et attribuer un nom à chacun d’eux. • Des préréglages vous permettent de lancer rapidement un minuteur d’une durée prédéfinie. • L’option Récents vous permet de relancer facilement les minuteurs récemment utilisés.



Cette mise à jour apporte également les nouvelles fonctionnalités suivantes :

• La playlist « Morceaux préférés » d’Apple Music vous permet d’accéder rapidement aux morceaux que vous avez ajoutés à vos favoris. • L’option « Utiliser l’historique d’écoute » de l’app Musique peut être désactivée dans un mode de concentration afin que la musique écoutée n’apparaisse pas dans « Écoutés récemment » et n’influence pas vos recommandations. • La reconnaissance des morceaux par Shazam vous permet d’identifier rapidement les morceaux diffusés en ligne ou autour de vous, même lorsque vous portez des AirPods. • Nouveaux types de clavier pour 7 langues sames supplémentaires.

macOS 14.2 Sonoma est disponible ce soir ! Cette nouvelle mise à jour intermédiaire du système d'exploitation du Mac apporte plusieurs nouveautés intéressantes ainsi que des corrections de bugs. Son installation est donc conseillée : vous pouvez lancer le téléchargement dans les Réglages > Général > Mise à jour de logiciels.macOS 14.2 apporte une amélioration du remplissage automatique des formulaires PDF. Elle met en place trois nouveautés pour l'application Messages avec un nouveau bouton permettant de rejoindre le dernier message non lu au sein d'une conversation, la possibilité d'ajouter des stickers directement à une bulle de la conversation, et la fonctionnalité de validation des clés de contact d'iMessage . L'application Météo gagne la prédiction des niveaux de pluie et de neige pour les dix prochains jours, de nouveaux widgets, une nouvelle carte des vents et un calendrier lunaire interactif. L'application Horloge gagne la possibilité de lancer plusieurs compte à rebours simultanés en leur donnant des noms personnalisés, avec un historique pour relancer facilement des comptes à rebours utilisés fréquemment. Apple cite enfin quelques autres améliorations, incluant l'intégration de Shazam au centre de contrôle Voici la liste des changements apportés par macOS 14.2, fournie par Apple :