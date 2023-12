AirPlay arrivera dans les hôtels en 2024

Présentée à la WWDC en juin dernier , la fonctionnalité « AirPlay dans les hôtels » devait initialement sortir avant la fin de cette année. Absente d'iOS 17.2 et de tvOS 17.2 sortis hier soir, cette nouveauté a été repoussée à 2024, indique Apple sur son site américain . Ce sera donc avec iOS 17.3 au plus tôt, vers fin-janvier ou début-février.L'intégration d'AirPlay au téléviseur des hôtels a un fonctionnement très simple : l'utilisateur doit scanner un QR code avec son iPhone ou son iPad pour se connecter automatiquement au téléviseur (et au réseau Wi-Fi de l'hôtel par la même occasion). Cette fonctionnalité nécessite une intégration des fabricants : dès juin dernier, LG avait annoncé une prise en charge dans sa ligne de téléviseurs LG Pro:Centric qui sont spécifiquement destinés au marché hôtelier.