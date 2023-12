Apple propose à l'Union européenne d'ouvrir la puce NFC de l'iPhone

Cela fait dix-huit mois qu'Apple est sous le coup d'une enquête de la Commission européenne pour abus de position dominante, en favorisant Apple Pay et bloquant l'usage de la puce NFC de l'iPhone par les entreprises tierces n'ayant pas préalablement négocié un contrat payant. Apple tire aujourd'hui d'importants revenus des commissions prélevées sur les transactions réalisées via Apple Pay, et cette mainmise s'étend à tous les autres usages (transports publics, badges de bureau, clés de voiture, cartes d'hôtel, cartes de fidélité, etc.) qui peinent ainsi à réellement se développer. Reuters nous apprend qu'Apple vient de proposer à la Commission l'ouverture de la puce NFC de l'iPhone à ses rivaux. On n'en sait pas tellement plus pour le moment, notamment sur les éventuelles limitations de l'ouverture en question (Reuters n'évoque que les porte-monnaies électroniques, seuls concernés par l'enquête de la Commission), mais c'est un changement historique qui se profile : sentant probablement une lourde condamnation venir, Apple vient de faire une énorme concession.

La carte ICOCA fonctionne avec la puce NFC de l'iPhone dans les transports japonais

Ni Apple ni la Commission européenne ne se sont encore officiellement exprimés sur la question. Selon Reuters, il est probable que la Commission européenne consulte certains concurrents et un panel d'utilisateurs avant de décider d'accepter ou non la proposition d'Apple et de mettre éventuellement fin à l'enquête en cours.