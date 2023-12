iOS 17.3 ajoute une protection en cas de vol de l'iPhone et de son code

Au lendemain de la sortie d'iOS 17.2 , Apple a hier soir envoyé la première version bêta d'iOS 17.3 aux développeurs. Une nouvelle fonctionnalité de sécurité fait son apparition : baptisée « Protection en cas de vol de l'appareil », elle est destinée à renforcer la sécurité de l'iPhone lorsqu'il ne se trouve pas dans un lieu connu, comme le domicile ou le lieu de travail. Apple explique que lorsque la fonctionnalité est activée (elle est désactivée par défaut),L'option se trouve dans Réglages > Face ID et code.Autrement dit, si un voleur a pu voir sa victime entrer son code secret avant de mettre la main sur son iPhone, il ne pourra pas réaliser certaines actions sans authentification biométrique (Face ID ou Touch ID) et il y aura un délai d'une heure avant que certains changements soient opérationnels.Avec cette fonctionnalité activée, l'authentification biométrique sera obligatoire pour consulter les mots de passe dans le trousseau d'iCloud, demander une nouvelle Apple Card ou visualiser une Apple Card virtuelle, désactiver le mode Perdu, supprimer les contenus et les réglages, réaliser certaines actions dans les comptes épargne et Apple Cash dans Cartes, utiliser des moyens de paiement pré-enregistrés dans Safari, ou utiliser son iPhone pour configurer un nouvel appareil.Le délai d'une heure sera activé pour changer le mot de passe de l'identifiant Apple, mettre à jour certains réglages de sécurité du compte (ajouter ou retirer un appareil de confiance, un numéro de téléphone de confiance, une clé ou un contact de récupération), changer le code de sécurité de l'iPhone, ajouter ou supprimer un enregistrement de Face ID ou Touch ID, désactiver Localiser, et désactiver la fonctionnalité de protection en cas de vol de l'appareil.Actuellement en version bêta chez les développeurs, iOS 17.3 devrait être finalisé et mis à la disposition du grand public vers la fin du mois de janvier ou le début du mois de février.