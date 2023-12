macOS 14.3 entre en version bêta

Un jour après la sortie de macOS 14.2 , Apple a hier soir lancé la première version bêta de macOS 14.3 pour les développeurs. Contrairement à iOS 17.3 qui apporte une importante nouvelle fonctionnalité de sécurité en cas de vol de l'iPhone, on ne repère pas d'évolution particulière dans ce premier jet de la prochaine mise à jour logicielle du Mac, tout du moins au premier abord.Il y a sans doute quelques changements ici et là, mais il faudra attendre que quelqu'un tombe dessus pour en prendre connaissance. Il est également possible que des ajouts soient réalisés dans les prochaines versions bêtas : macOS 14.3 restera en chantier plusieurs semaines jusqu'à sa sortie vers la fin du mois de janvier ou le début du mois de février.