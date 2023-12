Prototypes : le design de l'iPhone 16 déjà connu ?

L'iPhone 16 ne devrait pas révolutionner son design général, mais il devrait tout de même présenter une évolution permettant de le distinguer facilement des anciens modèles avec le retour d'appareils photos positionnés verticalement. Le site MacRumors affirme avoir pu approcher plusieurs prototypes d'iPhone 16 testés à Cupertino, avec deux options envisagées par Apple : le premier avec deux appareils photos bien distincts comme sur l'iPhone 12, le second avec une pilule englobant les deux caméras comme sur l'iPhone X. A priori, c'est le premier design qui tiendrait la corde. Le retour au positionnement vertical, déjà évoqué par d'autres rumeurs , pourrait trahir la possibilité d'enregistrer des vidéos spatiales. Aujourd'hui, elles sont seulement proposées par l'iPhone 15 Pro Sur la tranche gauche, Apple testerait également plusieurs combinaisons de boutons. Apple aurait essayé un bouton de volume unifié, en vert sur le rendu ci-dessous, dans une version mécanique (la version capacitive prévue pour l'iPhone 15 Pro avait été abandonnée ), mais les prototypes plus récents seraient revenus au design que l'on connaît aujourd'hui avec deux boutons de volume bien séparés. Le bouton d'action, qui a remplacé le commutateur de sonnerie sur l'iPhone 15 Pro cette année, ferait bien son apparition sur l'iPhone 16. Sur le modèle noir ci-dessous, Apple envisagerait un bouton nettement plus grand, plus que les boutons de volume.Sur la tranche droite, on pourrait découvrir un tout nouveau bouton dit « de capture » , ce qui pourrait par exemple être utile pour la prise de photos. Cette fois, il s'agirait bien d'un bouton capacitif, doté de la possibilité de détecter différents niveaux de pression : cela ouvrirait la porte à de nouvelles fonctionnalités encore inconnues. Le bouton serait positionné sur le bas de l'iPhone, là où se trouve aujourd'hui l'antenne mmWave des modèles américains : cette dernière serait repositionnée de l'autre côté du téléphone.Selon MacRumors, c'est aujourd'hui le design présenté sur les modèles noirs dans les rendus ci-dessus qui serait le plus susceptible d'être finalement retenu. À l'avant, il n'y aurait pas le moindre changement dans les marges autour de l'écran ou dans la taille de la Dynamic Island. Le site précise que les trois coloris utilisés pour ses rendus correspondent à des teintes réellement utilisées dans les prototypes d'Apple, mais que ce n'est pas un élément important à ce stade encore préliminaire du développement : les choix sur ce point seront arrêtés bien plus tard.