TSMC démontre ses puces de 2 nm à Apple, objectif 2025

TSMC a démontré à Apple ses premiers prototypes de puces gravées à une finesse de 2 nanomètres, rapporte le Financial Times . Tout se déroule dans le respect du calendrier initial : le fondeur taïwanais compte lancer la production de masse au second semestre de l'année 2025. Pour Apple, ce serait trop tard pour en équiper la gamme d'iPhone 17 : ce serait plutôt pour la puce A20 de l'iPhone 18 en 2026. Le Mac devrait également en bénéficier dans ces eaux-là.Les premières puces gravées à une finesse de 3 nanomètres sont sorties cette année : il s'agit de la puce A17 Pro sur l'iPhone et la famille de puces M3 sur le Mac. La réduction de la finesse de gravure a permis à Apple d'intégrer un nombre de transistors considérablement plus élevé, ce qui a permis une nouvelle envolée des performances sans contrepartie sur l'autonomie.Les futures puces gravées à une finesse de 2 nanomètres permettront à nouveau d'augmenter la densité des circuits : Apple aura alors le choix entre mettre le paquet sur les performances, favoriser l'autonomie, ou un savant mix entre les deux. Selon les chiffres avancés par TSMC sur son process N2 comparées au process N3 de première génération, il est question de 25% à 30% de performances en plus à consommation égale, ou de 10% à 15% de consommation en moins à puissance égale, le tout dans une enveloppe 9% plus compacte.