Le Self Service Repair Store étendu à l'iPhone 15 et à tous les Macs M2

Après l'iPhone 14 et les MacBook Air et Pro de génération M2 en juin dernier , le Self Service Repair Store d'Apple s'étend aujourd'hui à l'iPhone 15 et à l'intégralité des Macs M2, incluant désormais le Mac mini, le Mac Studio et le Mac Pro. Apple a mis en ligne tous les manuels de réparation pour l'iPhone et pour les Macs de bureau , avec des pas-à-pas détaillés pour différents types de réparation. On peut également commander les différentes pièces détachées ainsi que les outils nécessaires, avec certains équipements disponibles à la location.

Les appareils photos de l'iPhone 15 Pro

Apple rappelle une nouvelle fois que ce programme est réservé aux personnes ayant un minimum d'expérience dans la réparation de produits électroniques. Certaines opérations sont en effet complexes et surtout risquées : un faux mouvement peut endommager certaines pièces et entraîner des coûts supplémentaires. D'ailleurs, les tarifs des pièces détachées ne sont pas très avantageux par rapport à une réparation réalisée par le SAV d'Apple. Certains y verront leur intérêt, par exemple de ne pas avoir à se déplacer et de ne pas avoir à se séparer de son appareil pendant la réparation, mais le gain financier est minime.Le Self Service Repair Store, lancé en France et quelques autre pays européens en décembre 2022 , s'élargit aujourd'hui à 24 nouveaux pays européens, dont la Suisse. Apple a également annoncé la mise à disposition à ses utilisateurs américains de son outil Apple Diagnostics qui permet de lancer des tests logiciels permettant de déterminer d'éventuelles défaillances matérielles. Il s'agit du même outil mis à disposition des centres de réparation agréés. Apple affirme que le lancement en Europe est prévu pour 2024.