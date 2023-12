iOS 17.3 rétablit les listes de lecture partagées d'Apple Music, avec des emojis

C'est une fonctionnalité qui avait été mise en place sur la première version bêta d'iOS 17.2 en octobre, mais qui n'a finalement pas été retenue dans la version finale sortie cette semaine : les listes de lecture partagées d'Apple Music font leur retour sur la version bêta d'iOS 17.3 lancée mardi . Le site 9To5Mac a d'ailleurs repéré une petite nouveauté : on peut réagir aux titres avec des emojis qui sont alors vus par les autres membres de la liste. L'interface propose par défaut une sélection de sept emojis mais on peut accéder à l'intégralité du catalogue.Reconnaissant le retard de cette fonctionnalité, Apple a cette semaine annoncé un lancement en 2024 sans plus de précision. Si c'est finalement bien avec iOS 17.3, la sortie publique de cette future mise à jour devrait avoir lieu vers la fin du mois de janvier ou le début du mois de février.