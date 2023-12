Concurrence : l'UE devrait forcer Apple à assouplir les règles de l'App Store

Suite à un dépôt de plainte de Spotify en 2019 , l'Union européenne avait ouvert une enquête à l'encontre d'Apple pour abus de position dominante. Les règles de l'App Store qui empêchent les concurrents d'Apple Music de proposer des méthodes de paiement alternatives au système intégré de l'App Store, sur lequel Apple prélève une commission, ont depuis été remises en cause par l'enquête et le régulateur européen s'apprêterait à sévir, rapporte Bloomberg . L'annonce officielle serait prévue pour le début d'année 2024.Aujourd'hui, Apple permet aux applications de rediriger vers un site web externe permettant une facturation en dehors de l'App Store, mais les éditeurs n'ont pas le droit en faire explicitement la publicité à l'intérieur de leurs applications. Pour plusieurs applications comme Spotify, le choix a été fait de n'offrir aucune option au sein de l'application, qui ne propose que de s'identifier ou de créer un compte gratuit : pour souscrire à un abonnement, il faut se rendre indépendamment sur le web.Pour l'instant, on ne sait pas si la Commission européenne ira jusqu'à forcer Apple à autoriser les méthodes de paiement alternatives ou s'il s'agira juste de donner la possibilité de présenter explicitement les différentes offres payantes avec les liens menant vers celles-ci, dans un contexte où la législation européenne s'apprête à imposer les App Stores tiers