Apple Silicon : après les 2 nm, TSMC passera à 1,4 nm

Quelques jours après avoir démontré les premiers prototypes de ses puces de 2 nanomètres à Apple, TSMC tenait une conférence durant laquelle la prochaine étape dans la réduction de la finesse de gravure a été évoquée pour la première fois, rapporte Dylan Patel : après le process N2, on passera au process A14 à 1,4 nm. Plutôt que d'utiliser des décimales, TSMC va changer d'unité : on va passer de 2 nanomètres à 14 ångström , tout comme chez Intel . Et tant pis si cela tombe sur le nom commercial d'une puce du plus gros client du fondeur !Pour l'instant, TSMC n'a pas donné la moindre indication au sujet de cette future évolution. On sait seulement qu'elle arrivera au plus tôt après une évolution du process N2 appelé N2P, ce qui devrait nous mener au minimum à l'année 2027. Comme d'habitude, on peut en tout cas tabler sur de nouveaux progrès en terme de densité et de consommation électrique, ce qui est toujours une bonne chose pour la puissance et l'autonomie des différents appareils d'Apple, qui se fournit exclusivement chez le fondeur taïwanais pour ses puces Apple Silicon. Les puces d'Apple les plus récentes (A17 et M3) sont gravées à une finesse de 3 nm, contre 5 nm pour les précédents modèles.