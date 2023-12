Apple n'aurait pas de feuille de route précise pour un iPad pliant

Apple aurait commencé à envisager la possibilité de créer un iPad pliant mais sans feuille de route concrète à ce stade, affirme le Nikkei . En début d'année, l'analyste Ming-Chi Kuo avait affirmé à la surprise générale qu'Apple préparait une tablette pliante pour 2024 , suscitant de nombreuses réactions dubitatives. Un autre analyste spécialiste des écrans, Ross Young, avait eu vent de prototypes impliquant une dalle de 20,5". L'année dernière, Mark Gurman évoquait des travaux sur un appareil hybride entre l'iPad et le MacBook, mais uniquement à des fins exploratoires et pas dans une optique de commercialisation à brève échéance.

Une interface d'iPad sur un smartphone Android pliant, par Canoopsy

On sait qu'Apple reçoit régulièrement des prototypes d'écrans pliants de la part de ses fournisseurs, et on repère tout aussi régulièrement divers dépôts de brevets concernant l'implémentation de ces dalles au sein de divers produits mobiles, de l'iPhone au Mac en passant par l'iPad. Certains bruits de couloir rapportent que les responsables d'Apple suivraient l'évolution du marché avec attention... et un certain scepticisme