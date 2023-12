Apple pourrait lancer sa propre puce Wi-Fi 7 en 2025

Apple préparerait sa propre puce Wi-Fi 7 en vue d'une intégration au sein de l'iPhone 17 Pro en 2025, selon les sources de l'analyste Jeff Pu cité par MacRumors . Apple prévoirait ensuite d'étendre l'intégration à toute la gamme d'iPhone 18 l'année suivante. La puce en question gérerait le Wi-Fi et seulement le Wi-Fi : Mark Gurman avait initialement eu vent d'une puce plus complexe qui serait aussi en charge du Bluetooth et qui aurait pris du retard. Ming-Chi Kuo évoquait en janvier dernier une pause dans le développement de la puce Wi-Fi , sans donner de nouvelles depuis.

Visuel par MacRumors

L'arrivée d'une puce maison pour la gestion du Wi-Fi puis du Bluetooth permettrait à Apple de réduire sa dépendance de Broadcom, de créer un composant taillé au plus près de ses besoins, et à terme de faire des économies. Apple développe également son propre modem 5G qui a pris beaucoup de retard mais qui serait toujours dans les tuyaux, avec pour objectif ultime de fusionner les différentes puces au sein d'un composant unifié plus compact. À noter que le Wi-Fi 7 et ses débits 2,4 fois supérieurs pourrait arriver dès l'année prochaine sur l'iPhone 16 Pro , affirmait Jeff Pu en août dernier, mais avec un composant fourni par Broadcom.