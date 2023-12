Un nouveau design pour l'Apple Watch Series 10 en 2024 ?

Une important mise à jour attend l'Apple Watch en 2024, incluant, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . Pour le dixième anniversaire de sa montre connectée, Apple pourrait nous faire le coup de l'Apple Watch Series X avec un design de rupture, comme l'iPhone X en 2017. Le journaliste avait déjà évoqué un design plus fin , avec un nouveau système d'accroche magnétique pour les bracelets qui prendrait beaucoup moins de place que le système d'attaches actuel. Pour la première fois, Apple pourrait ainsi casser la compatibilité avec les bracelets d'anciennes générations.

Les Apple Watch Series 9, Ultra 2 et SE

En 2023, l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 ont présenté des nouveautés très limitées autour de l'intégration de la nouvelle puce Apple S9. L'année prochaine, l'Apple Watch Series 10 et l'Apple Watch Ultra 3 devraient gagner deux fonctionnalités de santé avec la mesure de la pression artérielle (hypertension) et la détection de l'apnée du sommeil. Pour ces deux nouvelles données, Apple ne jugerait pas les capteurs suffisamment précis pour afficher des mesures chiffrées. En revanche, le système serait en mesure de détecter des anomalies et rediriger l'utilisateur vers un spécialiste.L'arrivée de ces nouveaux modèles est encore lointaine : comme chaque année, le renouvellement de l'Apple Watch devrait avoir lieu en septembre prochain. Sachez en tout cas qu'une importante évolution se profile et qu'il peut être pertinent de l'attendre avant d'investir, si vous n'avez pas besoin d'une nouvelle montre dans l'immédiat. Si vous souhaitez acheter un modèle de la gamme actuelle, vous pouvez régulièrement obtenir de petits rabais chez les revendeurs : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix