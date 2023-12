Brevets : les Apple Watch Series 9 et Ultra retirées de la vente aux États-Unis

C'est une mesure inédite dans l'histoire d'Apple : dans un communiqué envoyé à 9To5Mac , l'entreprise fait savoir que les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 seront retirées de la vente aux États-Unis dès ce jeudi 21 décembre sur l'Apple Store en ligne et à compter du dimanche 24 décembre dans ses boutiques physiques. Ce retrait est dû à un jugement de la International Trade Commission, qui a trouvé qu'Apple violait des brevets de l'entreprise médicale Masimo au sujet du capteur mesurant le taux d’oxygène dans le sang.

La gamme actuelle

Mise à jour 19 décembre 2023 à 8:57 :

Apple espère pouvoir contourner l'interdiction de vente avec un correctif logiciel.

La décision remonte à octobre, ouvrant une période de 60 jours durant laquelle l'administration Biden avait la possibilité d'opposer un véto. À quelques jours de l'échéance qui tombe le 25 décembre, la perspective d'une bonne surprise s'amenuise et Apple a donc décidé de prendre les devants pour prévenir les acheteurs potentiels quelques jours avant l'interdiction de vente. La semaine prochaine, seule l'Apple Watch SE, dépourvue du capteur incriminé, sera encore vendue par Apple aux États-Unis. Chez les revendeurs, les stocks devraient rapidement s'épuiser.Apple a exprimé son désaccord avec la décision de la International Trade Commission et a déclaré faire tout son possible pour que les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 soient de nouveau en vente aux États-Unis le plus rapidement possible. Le manque à gagner étant substantiel même après Noël, l'hypothèse d'un gros chèque dans le cadre d'un accord à l'amiable semble plutôt probable.