Apple Watch : un correctif pour éviter l'interdiction de vente ?

Les ingénieurs d'Apple travaillent à un correctif logiciel modifiant les algorithmes utilisés par watchOS pour déterminer le taux d'oxygène dans le sang de l'utilisateur. Un porte-parole d'Apple a affirmé à Bloomberg que les modifications réalisées permettraient d'éviter d'utiliser des technologies qui violent des brevets de Masimo, à l'origine de l'interdiction de vente des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux États-Unis qui entrera en vigueur dès la fin de cette semaine à moins d'un véto prononcé par l'administration Biden d'ici au 25 décembre.Il faudra sans doute plusieurs semaines avant que cette mise à jour soit finalisée et mise en ligne. Une modification logicielle serait tout de même bien plus rapide à déployer qu'un changement matériel qui nécessiterait plusieurs mois de travail. Chez Masimo, on n'y croit pas :, a déclaré un représentant de l'entreprise à Bloomberg. Reste la possibilité d'une résolution à l'amiable, Apple ayant beaucoup à perdre d'une longue période d'interdiction de vente.