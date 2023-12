Les iPad Pro M3 seront-ils compatibles MagSafe ?

Les prochains modèles d'iPad Pro attendus pour mars 2024 pourraient être compatibles avec la recharge sans fil de MagSafe, selon MacRumors qui se base sur une source proche des entreprises fournissant les aimants utilisés par cette technologie à Apple. Le site emploie une bonne dose de conditionnel en attendant de pouvoir confirmer l'indiscrétion par un autre biais, et précise ne pas savoir avec certitude s'il s'agirait bien de la norme Qi au dos de l'appareil (comme sur l'iPhone) et non du connecteur MagSafe (comme sur le Mac) qui pourrait alors libérer le port USB-C.Il y a déjà eu des rumeurs au sujet de l'intégration de MagSafe au dos de l'iPad Pro. L'année dernière, Mark Gurman expliquait qu'Apple avait abandonné des prototypes d'iPad Pro avec un dos en verre qui se seraient montrés trop fragiles, et que les ingénieurs de Cupertino testaient un design alternatif avec un logo en verre plus grand que d'habitude pour permettre la recharge sans fil tout en conservant un dos en aluminium. Outre la recharge, les aimants de MagSafe pourraient faciliter la fixation de l'iPad Pro sur de nouveaux types de supports (et si un futur HomePod pouvait faire office de station d'accueil et gagner un écran par ce biais ?).Une importante mise à jour de l'iPad Pro est attendue pour le printemps prochain, avec un nouveau design autour d'écrans OLED de 11" et 13" pour remplacer les écrans LCD de 11" et Mini-LED de 12,9" actuels, de nouveaux Apple Pencil et Magic Keyboard , et l'intégration de la puce M3.